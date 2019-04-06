Главный диетолог России опроверг мифы о вредности супов

Член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Дмитрий Никитюк считает, что можно без опасений для здоровья употреблять в пищу все виды супов, а предостережения о вредности некоторых из них – например, солянки – могут касаться только тех, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

«Их (супы) нужно есть каждый день, желательно, в обед. Если днем не получилось, то можно есть вечером и даже утром. Это традиции наших предков. Только не нужно есть четыре тарелки подряд. Нужна умеренность, как и везде – в любви, в работе, во сне», – пояснил главный диетолог России в интервью iReactor.

Что же касается пользы и вреда супа, то Никитюк считает – дело не в самом первом блюде, а в количестве калорий, которые в нем присутствуют. Их нужно обязательно считать, чтобы потреблять в день не больше 1800-2000 калорий.

«Например, вы каждый вечер съедаете бутерброд с колбасой, а в нем жира больше 30%. Так за год у вас появится прирост в весе 6-7 кг», – обратил внимание эксперт.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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