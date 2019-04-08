Сахар делает людей уставшими и рассеянными, выяснили ученые

Группа ученых из Германии и Великобритании проделали масштабную работу, которая объединила выводы по 31 исследованию. В итоге был опровергнут миф о том, что для быстрого получения притока сил необходимо съесть или выпить что-нибудь сладкое. На деле оказалось, что сахар делает нас уставшими и менее внимательными. Результаты работы опубликованы в журнале Neuroscience & Biobehavioral Reviews.

На сегодняшний день люди в среднем потребляют сахара почти в три раза больше рекомендуемой суточной нормы. «Идея о том, что сахар может улучшить настроение, была широко распространена в поп-культуре – настолько, что люди во всем мире начали потреблять сладкие напитки, чтобы стать более внимательными или бороться с усталостью», – утверждает психолог Константинос Мантантзис из Университета Гумбольдта в Берлине.

Множество исследований говорят о немедленном улучшении самочувствия, возбуждении и бодрости после употребления сахара. Но другие исследования свидетельствуют об обратном. Чтобы выяснить правду, команда проанализировала литературу и изучила различные исследования, используя систематизированный подход, который учитывал различия во времени, условиях и количестве его употребления.

В итоге они остановились на 31 исследовании, в которых участвовали данные 1260 взрослых участников. Анализ показал, что сахар скорее заставит человека чувствовать себя только хуже, передает Naked-science.ru. По словам ученых, вы не только не почувствуете радости и прилива сил, выпив сладкий газированный напиток, но станете даже более вялым и менее бодрым, чем были раньше: никакие неврологические триггеры удовольствия не переводят организм в более счастливое состояние.

«Мы надеемся, что наши выводы помогут развеять миф о «сахарной лихорадке» и послужат основой для политики общественного здравоохранения, направленной на снижение потребления сахара», – подытожила сотрудница британского Университета Уорика Элизабет Мейлор.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 08.04.19

«Филиал ада»: журналист рассказала ужасы о керченской больнице (ФОТО). / «Полгода учреждение живет непонятно как». Пациенты онкодиспансера могут остаться без лучевой терапии до июня (АУДИО). / Врача-вампира освободят от уголовной ответственности. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»