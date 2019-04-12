Ученые нашли способ борьбы с устойчивостью бактерий к антибиотикам

Финские ученые придумали способ, как обойти устойчивость бактерий к антибиотикам, которая вырабатывается при длительном приеме лекарств. Об этом пишет портал Yle.

Исследователи из Университета Ювяскюля предположили, что бактерии могут передавать гены, в том числе и отвечающие за устойчивость к различным медикаментам.

Ученые добились того, что генный элемент бактерий, который является частью их иммунной системы, распознает и уничтожает ген резистентности. По словам экспертов, этот генный элемент может передаваться и безвредным бактериям, которые можно подсаживать в организм человека.

Резистентность, вырабатываемая со временем, становится причиной распространения инфекций в больницах, что является немаловажной проблемой. Согласно статистике, в мире ежегодно умирают около 700 тысяч людей от инфекций, которые устойчивы к антибиотикам.

Хельсинки, Служба информации РИА «Новый День»

Хельсинки. Другие новости 12.04.19

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