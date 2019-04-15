Житель Бурятии 30 лет жил с металлическими болтами вместо зубов

Житель Улан-Удэ почти 30 лет прожил с болтами, установленными в его челюсть очень опасным способом. Врачи, удалившие устаревшие конструкции, помогут мужчине обзавестись зубными имплантами.

Как рассказали в Республиканской клинической больнице, в 1991 году пациент обратился с просьбой установить протезы на место отсутствующих зубов на нижней челюсти. Врач насквозь просверлил челюстную кость и установил два длинных стержня, которые поддерживались винтами, вкрученными в челюсть снизу.

Только сейчас мужчина решился удалить странные конструкции. Хирурги изучили состояние пациента и пришли к выводу, что проведенная операция была очень рискованной. Дело в том, что врач чудом не задел альвеолярный сосудисто-нервный пучок.

В настоящее время металлические болты, которые за почти три десятка лет основательно вросли в кость, удалили. В скором будущем мужчине поставят современные зубные импланты.

Улан-Удэ, Служба информации РИА «Новый День»

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