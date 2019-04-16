Ученые: чрезмерный труд на даче грозит инфарктами и инсультами

Ученые провели эксперимент, который доказал, что садоводство и огородничество положительно влияют на человеческий организм. Однако слишком усердная работа на даче может подорвать здоровье.

Исследователи в Нидерландах разделили добровольцев на две группы. Сначала участников эксперимента заставили испытать сильный стресс, а потом они восстанавливали силы. Одни читали книги в помещении, другие работали в огороде.

Оказалось, что работа в саду способствует снижению кортизола – гормона стресса в организме, сообщается в исследовании, опубликованном в Journal of Health Psychology.

В то же время ученые советуют соблюдать умеренность в физических нагрузках на даче. Дело в том, что физический труд увеличивает риск преждевременной смерти у представителей сильного пола на 18%. Примечательно, что у женщин такой связи не наблюдалось.

Медики объясняют это тем, что огородники работают в неудобных позах, сильно сгибают спину и долго находятся головой вниз. Это может спровоцировать сердечный приступ, инфаркт и инсульт. К тому же негативно повлиять на здоровье могут гербициды, которые используют для борьбы с сорняками.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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