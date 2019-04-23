Отсутствие завтрака грозит смертельными рисками

Ученые в США нашли связь между отказом от утреннего приема пищи и развитием опасных заболеваний. Исследование опубликовал журнал Американского колледжа кардиологов.

Специалисты проанализировали данные, полученные с 1988 по 1994 год от шести с половиной тысяч американцев в возрасте от 40 до 75 лет. Выяснилось, что люди, которые не завтракают, чаще страдают ожирением, повышенным кровяным давлением и уровнем холестерина.

Кроме того, при отказе от завтрака может развиться диабет второго типа и метаболический синдром. Все эти факторы влияют на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи отмечают, что учитывали только факт употребления пищи утром, но не брали во внимание, из каких продуктов завтрак состоит.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 23.04.19

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