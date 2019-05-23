Густые усы у мужчин препятствуют появлению рака

Американские ученые сделали вывод, что густые усы у мужчин значительно снижают риск онкологического заболевания. Об этом сообщает Medicalxpress.

Исследователи из университета Канзаса выяснили, что рак может развиться из актинического кератоза, который выглядит как чешуйчатое пятно на коже. Кератоз часто появляется на лице у мужчин 50-60 лет из-за длительного пребывания на солнце.

Наибольшую угрозу кератоз представляет тонкой коже губ. Оказалось, что усы толщиной не менее 9 мм в 16 раз снижают риск появления плоскоклеточной карциномы на нижней губе.

По мнению американских дерматологов, ношение усов не гарантирует полной защиты от онкологии, однако растительность на лице точно не повредит.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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