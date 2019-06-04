Больше жира: диетологи раскрыли секрет питания женщин после 40 лет

Британские диетологи посоветовали женщинам после 40 лет не налегать на обезжиренные продукты, а также не злоупотреблять сладкими фруктами, чтобы сохранить молодость.

По словам докторов, обезжиренные продукты содержат совсем ненужные стабилизаторы, эмульгаторы и подсластители. Фрукты провоцируют скачки сахара в крови. Лучше отдать предпочтение кислым яблокам, передает Daily Mail.

Эксперты по питанию рекомендуют есть больше продуктов, содержащих «правильные» жиры – рыбу, орехи, авокадо, а также льняное и оливковое масла.

Кроме того, необходимо добавить в рацион ферментированные продукты, богатые клетчаткой и пробиотиками, такие как квашеная капуста, кимчи или кефир.

По мнению диетологов, в неделю нужно съедать не менее 30 различных продуктов растительного происхождения, а также употреблять сложные углеводы. В этом случае питание можно считать разнообразным и сбалансированным.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 04.06.19

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