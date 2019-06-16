В России подорожают лекарства

В России ожидается повышение цен на лекарства – это связано с введением обязательной маркировки с криптозащитой.

Маркировку начали внедрять с февраля 2017 года, а с 1 января 2020 года она станет обязательной для всех участников российского фармрынка. Рассчитывать на отсрочки производителям медикаментов не приходится.

«Правительство и так уже пошло навстречу отрасли, согласившись сократить код криптозащиты с 88 знаков до 44, что должно упростить внедрение», − цитирует «Российская газета» первого заместителя министра промышленности и торговли Сергея Цыба.

Главная цель маркировки – с помощью единой системы «Честный знак» отслеживать движение каждой упаковки лекарства от производителя к дистрибьюторам и далее − в аптеки и медучреждения.

Аптекам придется зарегистрироваться в системе, в противном случае они лишаться лицензии. Затраты на внедрение маркировки перекладываются но конечного потребителя: предполагается, что себестоимость одной упаковки лекарства в среднем вырастает на 1 рубль.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 15.06.19

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