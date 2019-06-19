Ученые назвали новую опасность пляжей из-за глобального потепления

Американские ученые выяснили, что опасные бактерии, вызывающие тяжелые заболевания, мигрируют в океане из-за роста температуры воды. В результате они оказываются на общественных пляжах, где их раньше не было.

Благодаря изменению климата микроорганизмы Vibrio vulnificus распространились на север. Они предпочитают теплую воду, поэтому раньше эти микробы обитали только около экватора. Теперь же глобальное потепление приводит к тому, что ареал обитания V.vulnificus смещается. Об этом пишет издание Live Science со ссылкой на исследование Университета Купера в США.

Эти бактерии приводят к развитию сепсиса или обширным разрушениям кожного покрова. Vibrio vulnificus даже прозвали «пожирающим плоть».

Ученые предупреждают, что заразиться можно через загрязненные морепродукты, а также при прямом контакте открытой раны с морской водой. Наиболее подвержены заболеванию люди с ослабленным иммунитетом.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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