Ученые обнаружили полезное для мужчин свойство йогурта

Употребление двух и более порций натурального йогурта в неделю снижает риск развития аденомы, которая может предшествовать появлению рака кишечника у мужчин, передает Medicalxpress. Открытие сделали исследователи из США и Китая, изучив диеты и последующее развитие различных типов аденом среди 32 тысяч мужчин и 55 тысяч женщин.

В период исследования с 1986 года по 2012 год у мужчин развилось 5811 аденом, у женщин – 8116. Как выяснилось, у представителей сильного пола, которые употребляли хотя бы две порции йогурта в неделю, вероятность развития аденомы, которая с высокой вероятностью могла стать злокачественной, была на 26% ниже. По сравнению с мужчинами, которые не ели йогурт.

По мнению ученых, Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus – две бактерии, встречающиеся в живом йогурте – могут снизить в кишечнике содержание веществ, вызывающих рак. Примечательно, что у женщин связи между потреблением йогурта и сниженным риском развития злокачественных опухолей в кишечнике проследить не удалось.

Как напоминает «РГ», ранее специалисты из Висконсинского университета в Мадисоне выяснили, что употребление около 250 граммов йогурта перед едой позволяет в перспективе снизить риск сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 19.06.19

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