Японские ученые рассказали о влиянии вина на организм пожилых людей

Сотрудники Университета Осаки в Японии выяснили, как употребление вина сказывает на здоровье пожилых людей. Участие в исследовании приняли более 1200 добровольцев в возрасте от 76 до 86 лет. Исследователей интересовали физические показатели испытуемых и состояние их памяти. Выяснилось, что регулярно выпивающие бокал вина пенсионеры показывали куда более хорошие когнитивные способности, чем те, кто вина не пил.

Ученые считают, что эффект можно объяснить содержанием антиоксидантов в вине. У участников, которые выпивали другие виды алкоголя, такого эффекта не наблюдалось.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 21.06.19

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