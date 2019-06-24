Ученые опровергли безвредность малых доз алкоголя

Британские исследователи доказали, что употребление даже малого количества алкоголя является вредным для человека. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Нейробиологи Университета Сассекса в Великобритании изучили реакцию людей, употребивших спиртное в допустимом для управления автомобилем количестве. Тесты на добровольцах показали, что низкие дозы алкоголя, которые не вызывают заметных нарушений в поведении, в любом случае влияют на восприятие мозга.

Так если человек пошевелил рукой, а потом увидел вспышку света, то действие рассматривается его мозгом как совершенное чуть позже, чем в действительности, а стимул – как произошедший чуть раньше. Это говорит о том, что даже небольшое количество горячительных напитков заставляет человека чувствовать, что он контролирует ситуацию, когда в действительности это не так.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 24.06.19

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