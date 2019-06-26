Ученые выявили опасность проживания в многоквартирных домах

Проживание в многоквартирных домах негативно сказывается на здоровье граждан. На развитие различных заболеваний влияют загазованность и шумовое загрязнение. Об этом сообщается в исследовании Литовского университета медицинских наук.

В первую очередь плохое влияние на жильцов многоэтажек оказывает загрязненность воздуха. Как правило, многоквартирые дома находятся у загруженных дорог. Автомобильные выхлопы провоцируют повышение кровяного давления и возникновение состояния, предшествующего сахарному диабету, пишет MedicalXpress.

Кроме того, негативное влияние на здоровье оказывают высокая плотность населения и шумовое загрязнение.

Для борьбы с последствиями исследователи предлагают улучшать шумоизоляцию квартир, а также высаживать больше зеленых насаждений, развивать парковые и прогулочные зоны у многоэтажек.

Вильнюс, Служба информации РИА «Новый День»

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