Ученые выявили опасность проживания в многоквартирных домах

Проживание в многоквартирных домах негативно сказывается на здоровье граждан. На развитие различных заболеваний влияют загазованность и шумовое загрязнение. Об этом сообщается в исследовании Литовского университета медицинских наук.
В первую очередь плохое влияние на жильцов многоэтажек оказывает загрязненность воздуха. Как правило, многоквартирые дома находятся у загруженных дорог. Автомобильные выхлопы провоцируют повышение кровяного давления и возникновение состояния, предшествующего сахарному диабету, пишет MedicalXpress.
Кроме того, негативное влияние на здоровье оказывают высокая плотность населения и шумовое загрязнение.
Для борьбы с последствиями исследователи предлагают улучшать шумоизоляцию квартир, а также высаживать больше зеленых насаждений, развивать парковые и прогулочные зоны у многоэтажек.
Вильнюс, Служба информации РИА «Новый День»
Вильнюс. Другие новости 26.06.19
ЧП в Подмосковье: девять человек попали в больницу после капельниц. / Прокуратура насчитала 10 виновных в том, что ребенку поставили просроченную капельницу. / Сан-Франциско стал первым городом США, где запретили электронные сигареты. Читать дальше
© 2019, РИА «Новый День»