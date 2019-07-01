Шпинат хотят признать растительным допингом

Ученые выяснили, что шпинат способствует росту мышечной массы. Результаты исследований настолько поразительны, что шпинат хотят запретить употреблять спортсменам.

Ученые из Свободного университета Берлина провели эксперимент, в котором приняли участие 46 человек. Добровольцев поделили на две группы, одни принимали экдистерон, который еще называют растительным стероидом, он содержится в шпинате. Другие получали плацебо.

Через 10 недель испытуемым измерили мышечную массу, а также силу в жиме лежа. Те, кто принимал экдистерон, нарастили массу мышечной ткани, а также значительно улучшили показатели силы.

Ученые пришли к выводу, что это вещество действует как классический допинг. Теперь они выступают за включение экдистерона в список запрещенных для приема веществ.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 01.07.19

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