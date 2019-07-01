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Понедельник, 1 июля 2019, 11:37 мск

Новости Здоровье

Шпинат хотят признать растительным допингом

Ученые выяснили, что шпинат способствует росту мышечной массы. Результаты исследований настолько поразительны, что шпинат хотят запретить употреблять спортсменам.

Ученые из Свободного университета Берлина провели эксперимент, в котором приняли участие 46 человек. Добровольцев поделили на две группы, одни принимали экдистерон, который еще называют растительным стероидом, он содержится в шпинате. Другие получали плацебо.

Через 10 недель испытуемым измерили мышечную массу, а также силу в жиме лежа. Те, кто принимал экдистерон, нарастили массу мышечной ткани, а также значительно улучшили показатели силы.

Ученые пришли к выводу, что это вещество действует как классический допинг. Теперь они выступают за включение экдистерона в список запрещенных для приема веществ.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 01.07.19

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