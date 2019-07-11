Медики назвали полезную норму для любителей шоколада

Медики выяснили, сколько шоколада полезно съедать каждому здоровому человеку ежедневно. По мнению специалистов, каждый день без вреда для здоровья можно съедать половину плитки тёмного шоколада, но делать это лучше в первой половине дня.

«Если брать тёмный шоколад с содержанием какао не менее 50%, то среднестатистическому человеку каждый день можно употреблять около 50 граммов», – заявил профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета Алексей Буеверов.

По его словам, можно съедать и больше шоколада, если заниматься тяжёлым физическим трудом или спортом. Он отметил, что шоколад лучше есть в первой половине дня, так как в нём содержатся алкалоиды, которые ухудшают процесс засыпания.

По данным экспертов, тёмный шоколад для здоровья человека полезнее, так как в нём содержится больше какао-бобов. Противопоказаниями для употребления шоколада являются заболевания поджелудочной железы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.07.19

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