Медицинский центр Шиба – лидирующая больница Израиля

Государственный медицинский центр Шиба (больница им. Хаима Шибы, Тель-а-Шомер) находится в небольшом израильском городе Рамат-Гане, рядом с Тель-Авивом. Медцентр занимает огромную территорию – 80 га, где располагаются 150 отделений и специализированных клиник.

Больница были основана в 1948 году. Сейчас она носит имя своего основателя – военного врача Хаима Шибы. Каждый год здесь проходят лечение более 1 млн пациентов – израильтян и медицинских туристов. Несколько лет назад больница была удостоена престижного международного сертификата JCI, а в 2019 г. журнал Newsweek включил ее в перечень 10 лучших больниц мира. И медицинский центр Шиба вполне соответствует этому высокому званию.

Специализация больницы Шиба

Медицинский центр Шиба включает 3 самостоятельных крупных подразделения:

Общая клиническая больница

В состав этой больницы, в числе прочих отделений, входят:

Крупный онкоцентр , где проводится инновационное лечение рака. Всемирную известность завоевал Институт лечения меланомы. Здесь разрабатывается иммунная терапия, способная победить этот вид рака кожи даже на терминальной стадии. Кардиологический и кардиохирургический центр , в котором осуществляются все виды операций на сердце и коронарных сосудах.

Детская больница Сафра

Больница рассчитана на 155 мест госпитализации. В ее состав входит родильное отделение, где ежегодно рождаются более 10 тыс. детей.

В больнице Сафра находится отделение детской гематоонкологии – крупнейшее в Израиле. Каждый год здесь проводится около 100 процедур трансплантации костного мозга при раке крови у детей.

Реабилитационный центр

В медцентре Шиба работает реабилитационный центр национального значения. Здесь имеется самый большой в стране бассейн для гидротерапии. В центре проводится восстановление после инфарктов и инсультов, после травм, ортопедических операций и т.п. Устройства виртуальной реальности позволяют пациентам отрабатывать различные действия, недоступные в условиях обычного стационара, например ходьбу по пересеченной местности.

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