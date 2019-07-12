Медицинский центр Шиба – лидирующая больница Израиля

Государственный медицинский центр Шиба (больница им. Хаима Шибы, Тель-а-Шомер) находится в небольшом израильском городе Рамат-Гане, рядом с Тель-Авивом. Медцентр занимает огромную территорию – 80 га, где располагаются 150 отделений и специализированных клиник.
Больница были основана в 1948 году. Сейчас она носит имя своего основателя – военного врача Хаима Шибы. Каждый год здесь проходят лечение более 1 млн пациентов – израильтян и медицинских туристов. Несколько лет назад больница была удостоена престижного международного сертификата JCI, а в 2019 г. журнал Newsweek включил ее в перечень 10 лучших больниц мира. И медицинский центр Шиба вполне соответствует этому высокому званию.
Специализация больницы Шиба
Медицинский центр Шиба включает 3 самостоятельных крупных подразделения:
- Общая клиническая больница
В состав этой больницы, в числе прочих отделений, входят:
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- Крупный онкоцентр, где проводится инновационное лечение рака. Всемирную известность завоевал Институт лечения меланомы. Здесь разрабатывается иммунная терапия, способная победить этот вид рака кожи даже на терминальной стадии.
- Кардиологический и кардиохирургический центр, в котором осуществляются все виды операций на сердце и коронарных сосудах.
- Детская больница Сафра
Больница рассчитана на 155 мест госпитализации. В ее состав входит родильное отделение, где ежегодно рождаются более 10 тыс. детей.
В больнице Сафра находится отделение детской гематоонкологии – крупнейшее в Израиле. Каждый год здесь проводится около 100 процедур трансплантации костного мозга при раке крови у детей.
- Реабилитационный центр
В медцентре Шиба работает реабилитационный центр национального значения. Здесь имеется самый большой в стране бассейн для гидротерапии. В центре проводится восстановление после инфарктов и инсультов, после травм, ортопедических операций и т.п. Устройства виртуальной реальности позволяют пациентам отрабатывать различные действия, недоступные в условиях обычного стационара, например ходьбу по пересеченной местности.
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