Клещи оказались переносчиками еще одного заболевания

Шведские врачи выяснили, что клещи способны переносить не только боррелиоз и энцефалит, но еще один серьезный недуг – бабезиоз, который атакует кровяные тельца.

По словам врача Лунды Кристины Перссон, симптомы заболевания похожи на те, которые бывают при гриппе. А именно – высокая температура, ломота в теле. Сыпи бабезиоз не вызывает, передает Sveriges Radio.

Главная опасность заболевания в том, что паразиты могут жить в кровяных тельцах годами. И если иммунная система человека недостаточно сильная, то не исключено обострение и летальный исход.

Стокгольм, Иван Гридин

Стокгольм. Другие новости 18.07.19

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