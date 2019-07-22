В больнице Забайкалья пациенты стирали бинты

В больнице поселка Вершино-Дарасунское Забайкальского края пациенты пожаловались на нехватку лекарств и медицинских изделий. Региональный минздрав проводит проверку.

Жители поселка заявили на встрече с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым, что вынуждены стирать бинты из-за отсутствия медикаментов в учреждении. Они также отметили, что бесплатные лекарства не выдаются никому, даже маленьким детям.

Краевой минздрав назначил проведение служебной проверки в связи с жалобой пациентов на отсутствие медицинских препаратов и расходных материалов, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При этом министр здравоохранения края Валерий Кожевников на оперативном совещании заявил, что больница в поселке имеет запас медикаментов на восемь месяцев. «В частности бинтов в больнице на сегодняшний день 184 штуки. Поэтому информацию о «стирке бинтов пациентами» мы тщательно проверим», – сказал Кожевников.

Чита, Служба информации РИА «Новый День»

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