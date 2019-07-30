Ученые: Каннабис в 30 раз эффективнее аспирина

Исследователи выделили из конопли вещества, оказывающие мощный противовоспалительный эффект, который на три порядка сильнее аспирина. Речь идет о флавоноидах. Это группа природных веществ, которые обладают антиоксидантными, противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами.

Канадские ученые выяснили, что каннабис создает достаточно много этих важных обезболивающих молекул. «Наша цель состояла в том, чтобы понять механизм образования этих молекул, что в наши дни сделать довольно просто», – объяснил Тарик Ахтар, молекулярный и клеточный биолог из Университета Гвельфа.

Используя комбинацию методов геномики и биохимии, команда смогла определить, какие гены были ответственны за создание этих двух канфлавинов. Результаты их работы являются первым свидетельством уникального генетического пути в растениях каннабис сатива, который использует два фермента для создания канфлавина А и В.

Впрочем, исследователи заключили, что извлечение и очистка этих соединений из каннабиса нецелесообразны. Ахтар пояснил The Toronto Star, что канфлавины составляют всего около 0,014% от веса растения. Сейчас ученые работают над созданием биосистемы, которая могла бы производить синтезированные версии канфлавинов в должном количестве.

«Опросы медучреждений все чаще показывают, что пациенты с острыми приступами боли предпочитают медицинскую коноплю любым опиоидам, провоцирующим зависимость – так что будущее за каннабисом», – уверен Ахтар.

Оттава, Иван Гридин

Оттава. Другие новости 30.07.19

Врачи опровергли безвредность активированного угля. / На отдыхе в Анталье умерли десятки российских туристов, заявил генконсул РФ. / Тюменский свинокомплекс загадил село: людям нечем дышать, почернели трава и деревья (ФОТО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»