Журналист предложил не лечить людей с ожирением для экономии бюджета

Британский журналист и телеведущий Майкл Бюерк заявил, что ожирение – это не болезнь. Люди сами делают выбор быть полными, а потому власти не должны направлять деньги на лечение страдающих от лишнего веса.

Телеведущий предложил оставить в покое людей с ожирением. «Они слабые, но не больные!» – цитирует Бюерка Metro.

По мнению журналиста, страдающие ожирением сами сделали свой выбор, им не нужно помогать, что позволит сэкономить средства национальной службы здравоохранения и принесет экономическую выгоду.

Кроме того, Бюерк считает, что долголетие не должно быть целью в жизни. Раннюю смерть людей с ожирением он назвал «самоотверженной жертвой» в борьбе с демографическим дисбалансом и перенаселенностью.

По статистике, в Великобритании от ожирения страдают каждый третий взрослый и каждый пятый ребенок до 11 лет.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 07.08.19

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