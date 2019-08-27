Устойчивую к антибиотикам сальмонеллу нашли в говядине и сыре

Специалисты обнаружили резистентный серотип сальмонеллы. Бактерию не берут антибиотики, которые ранее успешно использовали для лечения инфекции. По словам ученых, дело в том, что производители говядины злоупотребляют антибиотиками при выращивании скота.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), с июня 2018 года по март 2019 года 255 американцев в 32 штатах заразились устойчивым к антибиотику азитромицину серотипом сальмонеллы. Установлено, что большая часть заразившихся либо употребляли говядину, произведенную в Мексике и в США, либо ели мексиканский мягкий сыр.

Устойчивость сальмонеллы развилась недавно. Так как до 2017 года лишь 0,5% бактерий серотипа Newport обладали резистентностью, поэтому азитромицин рекомендовали для лечения вызванной ими инфекции.

Генетический анализ бактерий, которые выделили из зараженных продуктов и больных людей, показал, что штаммы сальмонеллы в американской и мексиканской говядине и мексиканском сыре оказались похожи. По мнению ученых, патоген выработал устойчивость из-за того, что производители говядины использовали на 41% больше макролидов, чем раньше.

Новых вспышек болезни поможет избежать уменьшение необязательного использования антибиотиков при выращивании домашнего скота. Особенно это касается тех лекарственных препаратов, которыми лечат людей.

Специалисты советуют при приготовлении мяса использовать кулинарный термометр и прогревать отруб до 63 градусов Цельсия, а затем жарить еще три минуты. Фарш из говядины нужно нагревать как минимум до 71 градуса Цельсия.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 27.08.19

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