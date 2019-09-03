Диетологи рассказали о «сезонной» диете от жира на животе

Для быстрого избавления от вредных жировых отложений на внутренних органах и под кожей, специалисты рекомендуют помимо регулярных занятий спортом, снизить объем обработанной пищи в рационе, сладостей и включить в диету два десятка способствующих похудению и нормальному функционированию кишечника продуктов.

Диетологи особенно выделили спаржу, например, в качестве добавки в суп или яичницу. Среди наиболее полезных гарниров специалисты выделили фасоль, чечевицу, цветную капусту, горох, тыкву, а также запеченный картофель (в разумных количествах).

Кроме того, диетологи считают важным включить в рацион яйца, молочные и ферментированные продукты (например, квашеную капусту), лук, помидоры, рыбу, семена тыквы и подсолнечника, орехи, овес, оливковое масло, чай и кофе (без сахара). Вместо соли хорошо добавлять в еду травы и специи – чили, орегано, розмарин и другие пряности, отмечает «РГ».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.09.19

Красноярских врачей проверят на детекторе лжи после смерти пациентки из-за отгула медиков. / Оптимизация: у крымских сел забирают «скорую помощь». / Врачи только через год удалили шуруп из носа ребенка. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»