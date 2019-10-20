Выплюньте это немедленно: диетологи назвали самые опасные продукты питания

Мнение о том, что есть можно все, что хочется, но в меру, ошибочно: есть еда, которую лучше вообще никогда не употреблять. Об этом заявили испанские диетологи, перечислив продукты, которые следует исключить из рациона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первую очередь, специалисты рекомендуют отказаться от рафинированной муки, заменив подобные мучные изделия цельнозерновыми продуктами.

«При переработке зерновых исключаются клетчатка и другие питательные вещества. Плюс ко всему, очищенные продукты имеют высокий гликемический индекс и, следовательно, менее насыщают», – цитирует диетолога Марию Мерино из Comiendo con María издание La Vanguardia.

«Внезапные взлеты и падения глюкозы превращают наш организм в американские горки, которые истощают поджелудочную железу и могут привести к диабету», – добавляет Пилар Эскер, профессор школы Gasma в Кастельоне.

Вторая группа опасных продуктов – обезжиренные и подслащенные: «Есть много причин не брать еду, которая продается как легкая: продукты, в которых, как заявляется, нет сахара, обычно содержат жир, а обезжиренные – сахар. В большинстве случаев и те, и другие остаются высококалорийными», – объясняет Мерино.

Аналогичного мнения придерживаются ученые Гарвардского университета, отмечающие, что молоко и другие производные с низким содержанием жира не только обычно содержат сахара, но и гораздо менее насыщают, что заставляет употреблять их в большем количестве, что в кончено итоге ведет к набору веса. Если нет основной патологии, такой как гастрит или проблемы с желчным пузырем, которая препятствует хорошему перевариванию жиров, лучше всего брать цельномолочные продукты, так как они более насыщают, содержат больше витаминов и более питательны, говорят специалисты.

Рекомендуют эксперты отказаться и от колбасных изделий, включая ветчину. «В большинстве случаев эти колбасы содержат около 50% ветчины, а остальные – это добавки, крахмалы и другие безумные начинки, поэтому вы должны заменить их в бутербродах на более здоровые варианты, такие как хумус, гуакамоле, овощной паштет, ореховые сливки, тахини и так далее», – рекомендует Мерино.

Кроме того, в «черный список» внесены печенье и хлопья для завтрака, а также некоторые предположительно полезные закуски, такие как зерновые или энергетические батончики. «Это очень вкусные продукты, которые вызывают привыкание, и это может привести к ожирению или диабету», – объясняет Мерино.

Наконец, диетологи категорически не рекомендуют употреблять алкоголь – любой крепости и в любом количестве: «Диетологи каждый день сталкиваются с утверждением, что пара бокалов вина или пива в день может быть полезна для здоровья. А это не только ложь, это настоящее варварство», – категорически заявляет Пилар Эскер.

С ней соглашается Мария Мерино. Она отмечает, что главная проблема алкоголя не только в так называемых пустых калориях, то есть в тех калориях, которые потребляются больше и которые не дают никаких питательных веществ: алкоголь провоцирует инфаркты и инсульты, а также «несет ответственность» за 50 видов рака.

Москва, Игорь Юров

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