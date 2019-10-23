Ученые опровергли пользу диеты против старости

Немецкие ученые опровергли пользу сокращения углеводов в пожилом возрасте, которое по сложившимся представлениям продлевает жизнь. Начинать следить за питанием надо в молодости.

Сотрудники Института биологии старения Общества Макса Планка в Германии провели эксперимент на мышах. Результаты их исследования были опубликованы на портале MedicalXpress.

Ученые посадили на диету мышей разного возраста и проследили за тем, как влияет сокращение в рационе количества углеводов. Выяснилось, что те грызуны, которые получали на 40% меньше пищи в молодом возрасте после полового созревания, были здоровее к старости.

В то же время диета не оказала практически никакого влияния на здоровье пожилых мышей, соответственно, и не сыграла роли в продолжительности их жизни.

По словам ученых, здоровое питание должно внедряться на более ранних этапах жизни, чтобы улучшить здоровье в пожилом возрасте.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 23.10.19

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