Корейские ученые нашли новую причину облысения

Ученые из корейского Университета Сонгюнгван провели эксперимент и выяснили, что риски облысения у мужчин удваивают частые переработки. Об этом сообщает Medical Daily.

В четырехлетнем исследовании приняли участие более 13 тысяч мужчин в возрасте от 20 до 59 лет. Добровольцев разделили на три группы. Испытуемые из первой группы работали по 40 часов в неделю, из второй – до 52 часов, из третьей – более 52 часов в неделю.

Кроме того, ученые учитывали семейное положение, вредные привычки, состояние здоровья добровольцев и другие факторы.

Было установлено, что те, кто работал более 52 часов в неделю, страдали от облысения в два раза чаще, чем трудящиеся по стандартному 40-часовому графику.

По мнению исследователей, в первую очередь на изменение роста волосяных фолликулов влиял стресс и связанные с ним гормональные изменения. Предположительно, иммунная система из-за стресса может сама начать атаковать волосяной покров.

Сеул, Служба информации РИА «Новый День»

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