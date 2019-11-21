Медики впервые охладили человека до состояния клинической смерти

Американские врачи научились вводить пациента в состояние анабиоза. Это позволит увеличить время, за которое медики могут помочь людям со смертельными травмами. В перспективе подобные исследования откроют людям путь к длительным космическим полетам.

Сэмюэл Тишерман из Высшей школы медицины Университета Мэриленда в Балтиморе рассказал, что его команде удалось ввести в состояние анабиоза по крайней мере одного пациента. Врачи проводили эксперимент в рамках реанимационных мероприятий, на который могут рассчитывать пациенты с угрожающими жизни травмами – например, с огнестрельными или ножевыми ранениями, пишет New Scientist.

Ученые охладили организм человека до 10-15 градусов Цельсия путем замены всей крови физраствором. В этом случае мозговая деятельность пациента практически полностью прекращается, затем его отсоединяют от системы охлаждения и помещают на операционный стол.

Такой способ значительно увеличивает время, отведенное на хирургическое вмешательство. В обычной ситуации у врачей есть около пяти минут на то, чтобы устранить причину кровопотери. Состояние анабиоза позволяет увеличить временной промежуток до двух часов.

В рамках эксперимента врачи проанализируют лечение десяти человек по новой методике с теми случаями, когда охлаждение не применялось. О результатах испытания в полном объеме станет известно к концу 2020 года.

В то же время Тишерман подчеркнул, что выведение из состояния анабиоза вызывает еще очень много вопросов. Дело в том, что когда клетки вновь разогреваются, они могут получить специфические повреждения из-за ряда химических реакций, и чем дольше клетки находятся без кислорода, тем больше повреждений происходит.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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