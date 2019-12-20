Ученые определили истинные причины детского ожирения

Американские ученые поставили точку в вопросе причин детского ожирения. Лишний вес у малышей появляется от неправильного питания, а не малоподвижного образа жизни.

Исследование ученых из Университета Бейлора опубликовал журнал Science Advances. Специалисты сравнили энергозатраты британских и американских детей в возрасте 5-12 лет с их сверстниками из бассейна Амазонки, живущих в изолированном районе Эквадора.

Выяснилось, что дети тратят одинаковое количество калорий на поддержание жизнедеятельности. Хотя малыши из США и Британии на 25% менее активны, дети из Эквадора тратят больше энергии на иммунную защиту.

«Мы выяснили, что дети в бассейне Амазонки, которые много двигаются, на самом деле не сжигают больше калорий, чем малоподвижные американские ребята. В конечном счете, всему виной именно переедание», – отметил автор научной работы Сэмюэль Урлахер.

По его словам, организм человека «настроен» расходовать определенное количество калорий, которое почти не зависит от выполняемой физической активности. Несомненно, чтобы быть здоровым, нужно заниматься спортом, но причина избыточного веса кроется именно в качестве и количестве пищи.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 20.12.19

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