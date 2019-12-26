В новгородской больнице мужчина с переломом оказался беременным

Мужчина из Боровичей Новгородской области рассказал в соцсетях, как в местной больнице его посчитали беременным, хотя у него была сломана рука. Другие жители города также начали делиться своими курьезными историями, связанными с этим медучреждением.

В новгородских группах соцсетей одна из пользователей опубликовала фото выписного эпикриза. У мужчины была сломана рука, после наложения съемного гипса медики сделали вывод, что пациент находится на 27 неделе беременности. Впрочем, можно подумать, что это всего лишь ошибка в документе.

На диагноз мужчина внимания не обратил. Он узнал о своей «беременности», когда поехал снимать гипс. В заключении заведующего травматологическим отделением Боровичской ЦРБ указано, что «госпитализация для удаления металлоконструкций после родоразрешения».

В комментариях пользователи предположили, что кто-то неудачно подшутил над коллегой при составлении эпикриза, а доктор подписал, не читая. Также как и пациент взял документ, не просматривая.

Другие пользователи рассказали о своих приключениях в той же больнице. Так женщина поделилась историей, которая произошла с ней 25 лет назад, когда она была подростком. Девочка сломала ключицу и мучилась болями в течение пяти дней. Медики наложили гипс и давали ей обезболивающее, а когда пришло время снимать швы, оказалось, что пациентке забыли сделать операцию.

Другого пациента выписали из Боровичской ЦРБ в состоянии клинической смерти. При этом рекомендовали пить много воды, принимать канефрон, ношпу и провести УЗИ почек и органов малого таза.

Великий Новгород, Служба информации РИА «Новый День»

Великий Новгород. Другие новости 26.12.19

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