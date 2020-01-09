Ученые выяснили роль стволовых клеток в развитии рака желудка

Рак пищеводно-желудочного перехода (гастроэзофагеальный рак), является серьезной проблемой для здравоохранения по всему миру. Так, в США с 1970-х годов заболеваемость этим типом рака увеличилась в 2,5 раза на фоне пятикратного снижения случаев диагностирования других типов рака ЖКТ.

Сотрудники Корнеллского университета выяснили механизм развития гастроэзофагеального рака. Их работа опубликована в журнале Nature. Оказалось, что определенный тип стволовых клеток (Lgr5+) накапливается именно в области пищеводно-желудочного перехода. В ходе исследования на мышах стало понятно, что в месте формирования раковой опухоли накапливаются не столько сами Lgr5+-клетки, а их разновидность – Lgr5-CD44+, а также белок остеопонтина.

При взаимодействии Lgr5-CD44+ и остеопонтина нарушается баланс между дифференцированными и стволовыми клетками, а равновесие сдвигается в сторону последних, в итоге они с высокой вероятностью превращаются в раковые.

Как напоминает Naked-science, ранее ученые из Японии создали «опухоль на чипе», чтобы революционизировать тестирование лекарств от рака, а их коллеги из Университета Восточной Англии разработали новый способ обнаружения онкогенных бактерий и вирусов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.01.20

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