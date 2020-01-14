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Вторник, 14 января 2020, 11:21 мск

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В Томске из организма ребенка извлекли 31 магнитный шарик

В Томске хирурги удалили из организма трехлетнего мальчика 31 магнитный шарик. По словам врачей, подобных случаев в последнее время становится все больше.

Родители ребенка обратились в службу скорой помощи, когда сын пожаловался на боли в животе. Мальчика доставили в больницу и сделали рентген, который выявил инородные предметы, передает РИА «Новости» со ссылкой на областной департамент здравоохранения.

По словам врачей, когда магниты слипаются, происходит захват кишечной стенки, и они уже не разъединяются самостоятельно. В таких случаях может спасти только операция.

Было принято решение о хирургическом вмешательстве, во время которого врачи извлекли 31 магнитный шарик.

Томск, Служба информации РИА «Новый День»

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