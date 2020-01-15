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Среда, 15 января 2020, 05:31 мск

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Новое открытие ученых поможет предотвратить преждевременную смерть

Ученые из Дании выявили новый симптом, предвещающий преждевременную смерть человека. Согласно выводам их исследования, люди с низким уровнем лимфоцитов в крови подвержены высокому риску смерти. Результаты научной работы специалистов Копенгагенской университетской клиники опубликованы в журнале Канадской медицинской ассоциации.

Состояние пониженного уровня лимфоцитов в крови – лимфопения, которая выявляется во время стандартного анализа крови, говорит о повышении риска скорой смерти на 60%, заявляют исследователи.

Ученые анализировали данные более 108 тыс. датчан в возрасте от 20 до 100 лет в течение 12 лет – с 2003 по 2015 годы. Оказалось, что люди, у которых лимфоциты в крови не были ниже нормы, в 1,6 раза чаще умирали от любой причины и в 1,5-2,8 раза чаще – от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также от различных инфекций. За 12 лет исследования ушли из жизни 10,3 тыс. его участников.

Датские медики считают, что низкий уровень лимфоцитов в крови связан со снижением эффективности работы иммунной системы. Они рекомендуют людям, у которых выявлена лимфопения, пройти медицинское обследование, что поможет своевременно обнаружить опасные заболевания, вылечиться от них и тем самым предотвратить преждевременную смерть.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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