Ученые: редкий секс может привести к ранней менопаузе

Британские ученые обнаружили, что редкая сексуальная активность может влиять на наступление менопаузы у женщин. Специалисты предположили, что организм таким образом «экономит» энергию, направляя ее вместо овуляции на другие цели.

Кандидат наук по эволюционной антропологии в Университетском колледже Лондона Меган Арно с коллегами проанализировал американское исследование, в котором принимали участие около 3 тысяч женщин на протяжении 10 лет, передает CNN. До начала опросов ни одна из женщин еще не вступила в менопаузу, но 46% из них находились в ранней менопаузе (они начинали испытывать симптомы менопаузы, такие как нерегулярный менструальный цикл и приливы).

Исследователи обнаружили, что женщины, которые сообщали о еженедельной сексуальной активности, на 28% реже переживали симптомы менопаузы, чем те, кто занимался сексом менее одного раза в месяц. Те, кто занимался сексом раз в месяц, имели на 19% меньше шансов достичь менопаузы, чем те, кто занимался сексом менее одного раза в месяц.

По словам авторов исследования, организм женщин, которые занимались сексом, воспринимал половые акты, как возможность забеременеть, поэтому овуляции продолжались. Для женщин, которые редко занимаются сексом в середине жизни, более ранняя менопауза может иметь больше биологического смысла.

«Если вы не собираетесь размножаться, нет смысла овулировать – вам лучше использовать эту энергию в другом месте. – сделал вывод Арно. – Возможно, существует биологический энергетический компромисс между вложением энергии в овуляцию и инвестированием на другие цели, например, на поддержание активности, заботясь о внуках».

Впрочем, авторы исследования не спешат однозначно утверждать, что между частотой занятий сексом и наступлением менопаузы есть прямая связь. На это влияет и множество других факторов. Поэтому требуются дальнейшие исследования в этой области.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 15.01.20

Губернатор Шумков рассказал о готовности Курганской области к новым наказам Путина. / В хабаровском доме престарелых произошло массовое отравление. / В Екатеринбург пришел грипп. В лаборатории подтвердили 18 случаев. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»