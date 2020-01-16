«Всё внимание на жирность»: ученые рассказали о продукте, продлевающем молодость

Исследователи из Университета Бригама Янга установили, что у людей, употребляющих маложирное коровье молоко, биологическое старение организма замедляется. Выводы научной работы опубликованы в журнале Oxidative Medicine and Cellular Longevity.

Ученые изучили данные о здоровье почти 5,9 тыс. совершеннолетних американцев. Часть из них предпочитала маложирное молоко (жирностью 1% или обезжиренное), другие употребляли жирное молоко (2% или 3,25%). Третья группа совсем не включала молоко в свой рацион.

В ходе исследования специалисты проанализировали взаимосвязь между жирностью молока, частотой его употребления и длиной теломеров хромосом – основных индикаторов возраста человека. Результаты ошеломили ученых. Оказалось, что из-за каждого дополнительного процента жирности теломеры становились меньше на 69 основных пар нуклеотидов. Это соответствует более чем четырем биологическим годам. Так, у людей, предпочитавших молоко жирностью 3,25%, теломеры укорачивались на 145 основных пар по сравнению с теми, кто пил обезжиренное молоко. При этом телемеры у людей, которые совсем не употребляли молоко, оказались меньше чем у тех, кто употреблял обезжиренное молоко.

Ученые заявили, что их выводы по итогам исследования доказывают правильность включения маложирного молока в рацион здорового питания американцев, разработанный минсельхозом США.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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