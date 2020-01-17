В Бурятии 24-летняя девушка скончалась из-за передозировки парацетамола

В Республиканской клинической больнице имени Н.А. Семашко в Бурятии от передозировки парацетамола умерла 24-летняя девушка. Прием лекарства в больших дозах привел к тяжелому поражению печени.

Пациентка была госпитализирована 28 декабря. Несмотря на усилия медиков спасти девушку не удалось. Об этом сообщается на сайте РКБ. Врачи установили, что к ухудшению состояния привели три фактора.

Во-первых, девушка находилась на очень строгой диете и за месяц потеряла в весе 10 кг. Это нарушило работу ферментной системы печени. Вторым фактором стала перенесенная инфекция вирусного гепатита В, которую подтвердили лабораторные тесты.

Кроме того, девушка принимала парацетамол, который при передозировке поражает печень и вызывает тяжелые некрозы. Две таблетки парацетамола три раза в день совместно с ацетилсалициловой кислотой дали такую нагрузку, с которой печень не справилась. Даже 1,5 таблетки парацетамола для печени считается токсичной дозой, предупреждают медики.

Несмотря на интенсивное лечение, пациентка впала в кому, из которой уже не вышла. «Любое лекарство – это яд, вопрос только в дозе. Поэтому тщательнее и более взвешенно нужно относиться к приему лекарственных препаратов, и, по возможности, меньше верить рекламе и больше доверять медикам», – прокомментировал заведующий ОРИТ №1 Владимир Филиппов.

Улан-Удэ, Служба информации РИА «Новый День»

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