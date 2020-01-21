Ученые назвали провоцирующие онкологию привычки

Всем известно, что вредные привычки увеличивают риск онкологических заболеваний. Однако есть и совершенно безобидные на первый взгляд действия, которые могут стать причиной развития злокачественных новообразований.

По словам специалистов из Германии, любителям сидеть в самолете у иллюминатора стоит опасаться. Так как стекла пропускают до 47% UVA-лучей, которые провоцируют преждевременное старение и повышают риск развития рака кожи.

Угрозу несет и регулярное употребление горячих супов и напитков. Жидкости, температура которых выше 65 градусов по Цельсию, опасна для пищевода. Ткани и клетки, которые повреждаются воздействием высокой температуры, могут преобразоваться в злокачественные опухоли.

Среди опасных привычек – сон со смартфоном. Свет от гаджета затрудняет выработку гормона сна мелатонина. Несколько исследований подтверждают связь между низким уровнем мелатонина и повышенным риском развития рака.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 21.01.20

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