Ученые обнаружили возможную причину появления седины от стресса

Ученые, возможно, установили причину появления седины в волосах после стресса.

Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature, ученые из университетов Сан-Паулу и Гарварда после эксперимента на мышах предположили, что эффект побеления волос связан со стволовыми клетками меланоцитов, которые производят меланин и отвечают за цвет волос и кожи.

И, проводя эксперименты на мышах, они наткнулись на доказательства того, что это так.

«Теперь мы точно знаем, что именно стресс вызывает эти специфические изменения в вашей коже и волосах, и мы знаем, как работает этот механизм», – говорит профессор Я-Си Сю, автор исследований из Гарвардского университета.

По данным исследователей, боль, которую они вызывали у подопытных мышей, провоцировала выброс адреналина и кортизола, заставляя их сердца биться быстрее и повышать кровяное давление, воздействуя на нервную систему и вызывая острый стресс.

Этот процесс затем ускорил истощение стволовых клеток, которые продуцировали меланин в волосяных фолликулах. Таким образом, пагубное воздействие стресса провоцировала седину. Через несколько дней все пигментно-регенерирующие стволовые клетки были потеряны. Восстановить этот урон уже невозможно.

В другом эксперименте исследователи обнаружили, что они могут блокировать изменения, давая мышам гипотензивное средство, которое лечит высокое кровяное давление.

Ученые говорят, что им еще предстоит много работы по этому направлению, в том числе и вопросе влияния стресса на другие органы и системы организма.

Москва, Елена Васильева

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