Новым китайским коронавирусом заразились больше 600 человек

Количество заражённых новым коронавирусом в Китае выросло до 633 человек. Об этом сообщают официальные СМИ страны. По данным газеты «Жэньминь жибао», на сегодня от инфекции умерло 17 человек (их возраст составлял от 48 до 89 лет), 95 инфицированных находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что поскольку в тесном контакте с заболевшими находились свыше 5800 человек, все они были помещены на карантин. Большинство из них в городе Ухань.

В настоящее время автомобильное, воздушное, водное и железнодорожное сообщение с городом прервано. Жителям запрещено покидать Ухань. Такие же меры введены в отношении другого китайского города – Хуангана. Отменены новогодние праздники, сообщают «Вести 24».

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 23.01.20

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