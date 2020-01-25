Утренние данные: от коронавируса умер 41 человек

Увеличилась стаститка смертности от нового коронавируса из Ухани. Как сообщают представители здравоохранения КНР, в настоящее время в Китае подтверждено 1287 случаев заболевания. Умер 41 человек.

Как уже сообщалось ранее, город Ухань закрыт на карантин, он объявлен и в ряде других китайских городов, чтобы предотвратить распространение заболевания.

Кроме того, в городе Ухань строится новая больница, она будет готова в ближайшую неделю и сможет принять ещё 1000 человек. Пока же, сообщают китайские СМИ, местные больницы переполнены паникуюшим населением, не больным коронавирусом, но находящим в себе его признаки и нуждающемся в психологической помощи.

В настоящее время вирус распространился в Европу, причем три случая заболевания подтверждены во Франции. Один случай заболевания подтверждён в Австралии, сообщает ВВС.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 25.01.20

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