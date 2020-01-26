Россиянка рассказала, как живет Ухань в условиях эпидемии

Россиянка, которая живет и работает в Ухани, рассказала, как живет город в условиях эпидемии. Как сообщает портал VL.RU, Анна Коняхина переехала в Китай из Владивостока полтора года назад. Последние шесть месяцев она работает в Ухане, является team-лидером танцевальной команды в клубе. В феврале девушка собиралась в отпуск на Филиппины, в Москву и к родственникам во Владивосток. Однако вспышка коронавируса изменила ее планы.

«На 1 февраля у меня были билеты куплены. Теперь это все отменено, потому что из города не выпускают. Я сторонник того, что не нужно разводить панику. У меня все спокойно, через дорогу больница, которая не выглядит переполненной. Я ходила в магазины, в которых могу спокойно купить продукты. Единственное отличие от повседневной жизни – это пустые улицы. Действительно китайское население очень напугано, я же не поддерживаю панику, которую разводят на федеральных каналах», – объяснила Анна VL.RU.

Анна рассказывает, что на улице в Ухане все носят респираторные маски. Власти Китая издали указ – не выходить из дома с открытым лицом. СМИ пишут, что город закрыт. Одни жители Уханя говорят, что по всему городу расставлены блокпосты, другие – что из города якобы еще можно уехать.

«Слухов очень много. Кто-то говорит, что можно выехать из города на автомобиле. На блокпостах проверят на наличие симптомов и выпустят. Кто-то говорит, что уехать нельзя. Но то, что аэропорт и вокзал не работают, это 100%. Транспорт тоже не работает», – рассказала девушка VL.RU.

Россиянка, как и другие 11 млн человек, ждет, когда обстановка нормализуется. По словам Анны, большинство жителей Уханя в основном сидят дома. Овощи и фрукты тщательно моют, мясо и рыбу жарят и варят до полной готовности.

«По поводу сроков карантина и запрета на выезд ничего неизвестно. Посольство сообщало, что пыталось разговаривать с правительством КНР о вывозе русских, но им отказали – пока ждут разрешений Пекина. Возможно, потом получится уехать как иностранцу. Торговые центры, ночные клубы и другие развлекательные места объявили карантин до 2 февраля», – добавила Анна в интервью VL.RU.

Ухань, Елена Васильева

Ухань. Другие новости 26.01.20

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