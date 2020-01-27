Диетологи внесли правки в правила похудения

Диетологи подготовили новые рекомендации о том, как избавиться от жира и нарастить мышечную массу. Испанские диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда советуют грамотно подходить к разработке плана питания и занятиям физическими упражнениями. Причем первым делом лучше заняться физкультурой. И уже через пару недель, когда мышечная масса будет немного нарощена, менять и план питания, чтобы приступить к сжиганию жира, цитируют экспертов «Вести».

Основу питания традиционно должны составлять белковые продукты, они способствуют росту мышц. Яйца, курятина или сыр тофу, если вы вегетеарианец. Перед тренировками, особенно, силовыми, врачи советуют есть бананы, а после – йогурт без сахара и фруктовых добавок.

Также в рацион желающим привести себя в форму порекомендовали включить морскую рыбу, бобовые, орехи, оливковое масло и авокадо.

Также эксперты традиционно советуют проходить в день не менее 10 тысяч шагов и пить чистую воду.

Москва, служба информации

Москва. Другие новости 27.01.20

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