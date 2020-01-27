Ученые обнаружили в облаках споры опасных для здоровья грибков

Американские ученые исследовали наночастицы, содержащиеся в атмосферном воздухе и участвующие в образовании облаков, и обнаружили грибковые споры, которые могут стать причиной аллергии.

Исследование провели специалисты Калифорнийского университета в Ирвайне (США), сообщает Science Alert. Ученые взяли пробы в Оклахоме с помощью устройства, которое улавливает частицы диаметром 20-60 нанометров.

Масс-спектрометр высокого разрешения проанализировал полученные газы. Изучив их состав, исследователи нашли фрагменты спор диаметром 30 нанометров, что намного меньше клеток, чей размер достигает тысячи нанометров. Это объясняет тот факт, что споры не были обнаружены во время других исследований, которые проводились в недостаточно высоком разрешении.

Эти фрагменты настолько маленькие, что способны проникать намного глубже в легкие человека, чем целые споры. Вероятно, этим обуславливаются приступы астмы, которые возникают у больных в дождливую погоду.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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