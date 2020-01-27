Место проживания влияет на риск заболеть Альцгеймером и Паркинсоном

Канадские ученые выяснили, что территория, на которой проживают люди, влияет на возникновение болезней Альцгеймера, Паркинсона, а также слабоумия и склероза. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Environmental Health.

Ученые из Университета Британской Колумбии в Канаде проанализировали состояние здоровья 678 тысяч человек в возрасте от 45 до 84 лет, из которых 13 тысяч страдают слабоумием, более 4 тысяч – болезнью Паркинсона, около 1300 – болезнью Альцгеймера и более 650 – рассеянным склерозом. Данные сопоставили с условиями жизни пациентов с 1994 по 2003 год.

Выяснилось, что такие диагнозы ставят чаще тем, кто живет менее чем в 50 метрах от крупной дорожной магистрали или максимум в 150 метрах от шоссе. Например, риск заболеть Паркинсоном при таком расположении дома возрастает на 7%, вероятность деменции увеличивается на 14%. Кроме того, ученые установили связь между проживанием близко к дороге и болезнью Альцгеймера, а также рассеянным склерозом.

Авторы научной работы считают, что их выводы требуют подтверждения в ходе более масштабного исследования.

Ранее стало известно, что плохая экологическая ситуация, в частности, загрязнение воздуха влияет на возникновение болезни Паркинсона и слабоумия, но не склероза и Альцгеймера. При этом различные зеленые насаждения в районе проживания снижают этот риск.

Оттава, Служба информации РИА «Новый День»

Оттава. Другие новости 28.01.20

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