Новый китайский коронавирус убил 82 человека

Растет число жертв нового китайского коронавируса. По данным Минздрава КНР, погибло уже 82 человека, подтверждено более 2700 случаев заболевания, в том числе более 50-ти – в 13 странах за пределами материкового Китая.
На сегодняшний день по крайней мере пять случаев заболевания зарегистрированы в Соединенных Штатах, три – во Франции и два в Канаде.
По данным китайских медиков, вирус мутирует и ускоряется в темпах распространения. Инкубационный период может составлять до двух недель. Все это время человек является заразным.
Москва, служба информации
Москва. Другие новости 28.01.20
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