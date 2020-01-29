Врач перечислила продукты, вызывающие преждевременное старение

Врач-диетолог из Испании Елена де ла Фуэнте Идальго рассказала о продуктах, вызывающих преждевременное старение человеческого организма.

Медик отметила, что к раннему старению клеток приводит употребление спиртных напитков, жареного картофеля, маргарина, соли и сахара, передает РИА «Новости», ссылаясь на публикацию в издании La Vanguardia. Так, маргарин содержит большое количество трансжиров, которые отрицательно влияют на организм. А алкоголь сокращает теломеры – концевые участки хромосом, которые защищают ДНК от повреждений.

По словам специалиста, чтобы замедлить наступление старости, необходимо больше есть свежих овощей и фруктов, орехов, бобовых и ферментированных молочных продуктов – йогуртов и кефира. Эти продукты замедляют окислительный стресс и, соответственно, старение клеток организма.

Мадрид, служба информации РИА «Новый День»

Мадрид. Другие новости 29.01.20

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