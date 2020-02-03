Последние данные: заболевших и умерших от нового коронавируса снова стало больше

По данным на утро 3 февраля статистика заболевших и умерших от нового коронавируса снова выросла. На текущий момент вспышка унесла жизни по меньшей мере 362 человек, ещё у 17 300 человек вирус диагностирован, они получают лечение.

Один человек умер от заболевания за пределами КНР, это произошло в минувшую субботу на Филиппинах. Известно, что жертве было 44 года – пара китайцев путешествовала, в январе они были в Ухане. На Филиппинах мужчине и сопррвождавшей его женщине 38 лет стало плохо, из госпитализировали в Маниле. В результате лечения мужчина скончался.

На сегодняшний день вирус был подтвержден более чем в 25 странах мира. Почти 60 миллионов человек остаются на карантине в китайских городах, сообщает CNN. Вакцины от нового вируса пока нет. Схема лечения также пока вырабатывается.

Москва, Елена Васильева

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