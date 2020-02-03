Потеря обоняния может быть признаком скорой смерти

Американские ученые выяснили, что утрата обоняния может быть признаком скорой смерти. К такому выводу специалисты пришли в ходе исследования, длившегося в течение 13 лет, пишет журнал Live Science.

Ученые из Мичиганского Университета наблюдали за физиологическим состоянием более 2 тысяч 70- и 80-летних американцев. На протяжении 13 лет почти половина (46%) участвовавших в исследовании умерли. Проект показал, что потеря обоняния часто предшествует смерти от болезни Паркинсона и старческого слабоумия.

С момент резкого ухудшения обонятельной способности до момента смерти обычно проходит менее десяти лет. Однако специалисты пока не могут объяснить связь на биологическом уровне между скорой кончиной и потерей обоняния.

«Мы пока затрудняемся назвать физиологические причины этой корреляции, но факт есть факт – если пожилой человек резко теряет обоняние, то его смерть уже замаячила на горизонте. На это указывают обширные статистические материалы, проанализированные нами в рамках исследования», – отметили авторы научной работы.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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