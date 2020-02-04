Сводка за сутки: от коронавируса умерли 426 человек, заболели – 19 тысяч

Поступили новые данных по смертности и заболеваемости коронавирусом. Как сообщают представители Минздрава Китая, в понедельник в результате коронавируса в китайской провинции Хубэй погибло еще 64 человека, что увеличило число жертв в эпицентре вспышки до 414 человек. Ещё девять человек умерли в других территориях Китая и один – на Филиппинах, это случилось в минувшую субботу. Таким образом, общее число жертв нового вида вируса достигло в мире 426 человек, сообщает CNN.

Власти подтвердили еще 2345 случаев заражения вирусом в Хубэй в понедельник. Таким образом, общее количество случаев в провинции достигло 13 522.

Управление здравоохранения сообщило, что в Хубэй были госпитализированы 10 990 пациентов, в том числе почти 600 – в критическом состоянии. Всего в мире на сегодня зарегистрировано более 19 000 подтвержденных случаев коронавируса.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 04.02.20

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