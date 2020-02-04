ВОЗ намерена бороться с фэйками про коронавирус

Всемирная организация здравоохранения запускает информационную кампанию, чтобы бороться с фэйками о коронавирусе. В качестве партнеров выбраны крупнейшие соцсети мира.

Напомним, что на прошлой неделе Всемирная Организация Здравоохранения объявила вспышку коронавируса «чрезвычайной ситуацией» глобального масштаба.

На борьбу с новым заболеванием брошены сущесвенные силы в разных станах мира. К примеру, в Италии накануне удалось выделить и изолировать штамм коронавируса, что существенно облегчит работу над вакциной против него и методами лечения уже заболевших людей. Итальянцы готовы давать образцы вируса коллегам по всему миру, тогда как китайская сторона, несмотря на то, что получила и изолировала штамм почти две недели назад, ни с кем образцами до сих пор не поделилась.

По данным европейских медиков, скорость передачи коронавируса от человека к человеку пока сравнительно невысока; европейские врачи уверены, что эпидемии в Старом Свете вполне возможно избежать, если необходимые меры предпринять своевременно.

«Существует опасность выше средней, что число ввезённых случаев коронавируса в ЕС увеличится. Но если эти случаи вовремя будут отслежены, будут применены необходимые меры профилактики и контроля, особенно на уровне системы здравоохранения – то опасность дальнейшей передачи вируса от человека к человеку будет сведена к минимуму», – отметил Исполнительный директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Андреа Аммон, которого цитируют «Евроньюс».

В России для въезжающих из Китая организованы специальные карантинные пункты, где люди будут проводить по две недели – считается, что для проявления болезни как раз необходимо до 14 дней.

Правительство РФ накануне объявило, что коронавирус причислен к опасным заболеваниям наряду с чумой и ВИЧ, и иностранные граждане, в случае выявления у них «уханьской болезни», могут быть депортированы.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 04.02.20

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