Красное мясо может увеличить риск смерти – новое исследование

Красное мясо все-таки может привести к повышению риска смертности от сердечнососудистых заболеваний и рака.

Об этом говорит исследование, опубликованное накануне в журнале JAMA Internal Medicinе. В нем рассказывается об изучении пищевых привычек и здоровья 30 тысяч человек, которые употребляли каждую неделю по две порции обработанного и необработанного красного мяса в неделю. При этом, одна порция обработанного мяса равнялась двум кусочкам бекона, двум маленьким сосискам или одному хот-догу. Одна порция необработанного красного мяса была эквивалентна 4 унциям красного мяса или птицы.

Как сообщает CNN, новый анализ, выявил на 3-7% более высокий риск сердечнососудистых заболеваний для любителей мяса. Это может показаться небольшим показателем для отдельного человека, но при экстраполяции на уровень населения воздействие становится значительным.

«Увеличение абсолютного риска настолько мало, что оно вряд ли будет актуальным для отдельного человека», – сказал Гантер Кунле, профессор питания и пищевых наук в Университете Рединга в Соединенном Королевстве.

«Однако на уровне населения это более важно», – сказал Гюнтер, который не участвовал в исследовании. «Учитывая, что ежегодно около 1 млн. человек диагностируется сердечнососудистые заболевания, даже небольшое снижение абсолютного риска может оказать значительное влияние на популяцию».

Исследователи утверждают, если есть меньше мяса, то и риск развития сердечных приступов и инсультов будет меньше.

Также авторы исследования рекомендуют избегать жареных продуктов, включая курицу и рыбу, потому что жарка во фритюре может привести к избыточному потреблению трансжиров и повысить риски осложнения хронических заболеваний.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 05.02.20

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